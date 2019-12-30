В селе Большое Игнатово горел жилой дом

В селе Большое Игнатово произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло в ночь на 30 декабря. На улице Степана Эрьзи загорелся жилой дом №1.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть максимально осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru