В селе Большое Игнатово горел жилой дом

В селе Большое Игнатово произошло возгорание жилого дома.
Происшествие произошло в ночь на 30 декабря. На улице Степана Эрьзи загорелся жилой дом №1.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть максимально осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru