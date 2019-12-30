Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии навестили воспитанников школы-интерната

Сотрудники МЧС навестили детей из Шейн-Майданской школы-интерната.

Представители ведомства подарили школе-интернату стиральную машину, бытовые принадлежности, проектор и экран для полноценного учебного процесса и просмотра фильмов.

Кроме того, для детей и всего коллектива школы-интерната выступила с концертом вокальная группа ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также детям были розданы сладкие новогодние подарки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru