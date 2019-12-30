В Саранске стали известны адреса домов, которые расселят в 2020 году

В администрации Саранска назвали адреса домов, которые будут расселены в следующем году.

Новые квартиры в 2020 году получат горожане, проживающие по следующим адресам: ул. Гагарина, д. №20; ул. Т. Бибиной, д. №4, №6; ул. Гожувская, д. №7, №9, №11, №13; тер. Кирзавода, д. №2; ул. Центральная, д. №2; ул. Чехова, д. №21; ул. Полежаева, д. №187; ул. Кооперативная, д. №12, №18; ул. М. Расковой, д. №13; ул. Лихачева, д. №14, №16; ул. Студенческая, д. №3.

Работы по расселению проводятся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По информации «Известий Мордовии».

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