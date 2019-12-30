В Саранске неизвестный автомобилист сбил 32-летнего велосипедиста

В Саранске неизвестный водитель иномарки сбил велосипедиста.

Происшествие произошло поздним вечером 29 декабря на Ключаревском шоссе. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», совершил наезд на 32-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Водитель иномарки уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

Велосипедист доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф