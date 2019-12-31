Житель Саранска, решивший стать продавцом наркотиков, 7 лет проведет в тюрьме

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

В августе нынешнего года 30-летний житель Саранска на одном из сайтов приобрел синтетические наркотики массой более 30 г. Мужчина расфасовал запрещенные вещества по пакетам с целью последующего сбыта. Довести преступный замысел до конца горожанин не смог, поскольку был задержан полицейскими.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф