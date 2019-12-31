24-летний житель Саранска подозревается в серии краж из транспортных средств

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 24-летний местный житель, который подозревается в серии краж из транспортных средств.

Сообщения об указанных преступлениях стали поступать в конце ноября нынешнего года. Стражами порядка было установлено, что 24-летний житель Саранска в дневное время суток подрабатывал таксистом, а в вечернее время суток выезжал в районы Мордовии, где совершал кражи из автомобилей. Молодой человек, разбивая стекло или проворачивая личинку в замке, проникал в салон транспортного средства, откуда похищал автомагнитолы или колонки. Затем парень снимал аккумуляторы и сливал бензин. Преступления были совершены в Чамзинском, Ардатовском, Краснослободском, Ковылкинском и Лямбирском районах.

Была установлена причастность молодого человека к 17 преступлениям. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила около 70 тыс. рублей.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф