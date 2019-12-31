18-летний житель Саранска во время ссоры едва не убил собутыльника

В Саранске стражи порядка задержали 18-летнего молодого человека, который едва не убил знакомого своей возлюбленной во время ссоры.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 29 декабря 18-летний парень вместе с приятелем приехал в гости к своей знакомой. В квартире девушки в это время также находился её возлюбленный 18-летнего возраста. Гости и владелица жилья принялись распивать алкогольные напитки. Во время попойки между возлюбленным девушки и 18-летним парнем вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений молодой человек, который встречается с хозяйкой квартиры, взял в руки ножницы и несколько раз ударил оппонента. После этого пострадавший и его приятель вышли на улицу и вызвали медиков. Молодой человек был госпитализирован. У парня были диагностированы проникающие колото-резаные ранения брюшной полости и грудной клетки, колото-рваные рани лопатки и височной области.

18-летний парень, едва не убивший своего собутыльника, был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф