Неизвестный мошенник, представившийся работником банка, ограбил 39-летнюю жительницу Ельниковского района

В Ельниковском районе 39-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 39-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что он является работником службы безопасности банка, а также сообщил, что некие мошенники получили доступ к банковскому счету женщины. Затем незнакомец попросил пострадавшую назвать ему реквизиты банковской карты, а также пин-код и код, пришедший в смс-сообщении. Женщина выполнила данную просьбу. После этого гражданка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 224 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что 18-летний житель Саранска во время ссоры едва не убил собутыльника.

Источник: 13.мвд.рф