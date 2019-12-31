Житель Саранска во время ссоры убил свою соседку

В Саранске был заключен под стражу местный житель, который подозревается в убийстве своей соседки.

В одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, был обнаружен труп 40-летней женщины. В ходе осмотра тела гражданки были выявлены повреждения внутренних органов и колото-резаная рана грудной клетки. Известно, что женщина самостоятельно вызвала медикам, но спасти её не удалось.

Стражами порядка было установлено, что гражданку убил её сосед во время ссоры. Мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера наказания в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф