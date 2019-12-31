Житель Мордовии угнал автомобиль бывшей жены

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 32-летний местный житель, который угнал автомобиль своей бывшей жены.

Недавно в полицию обратилась 28-летняя жительница Теньгушевского района. Гражданка сообщила о том, что был угнан принадлежащий ей автомобиль марки ВАЗ. Также девушка рассказала о том, что ей позвонил её бывший муж, который сообщил, что разбил упомянутое транспортное средство.

В итоге выяснилось, что к совершению угона причастен 32-летний бывший супруг заявительницы. Стражи порядка установили, что мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, приехал к девушке из Краснослободска. Последнюю визит бывшего мужа не обрадовал, по причине чего она выгнала его из дома. Затем мужчина решил на автомобиле заявительницы добраться домой. В пути гражданин потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет. Мужчина покинул место ДТП, оставив машину.

В отношении бывшего мужа владелицы транспортного средства было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф