В МВД по Мордовии сотрудников психологической службы поздравили с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом МВД по Мордовии, полковник внутренней службы Елена Шитина поздравила сотрудников психологической службы с профессиональным праздником.

Елена Шитина отметила, что психологическая служба занимает одну из значимых позиций в органах внутренних дел и выполняет исключительно важную роль в обеспечении профессионального отбора кандидатов на службу, развитие деловых качеств сотрудников, а также оказывает влияние на социально-психологический климат в коллективе.

Начальник отделения психологической работы ОМПО УРЛС МВД по Мордовии, майор внутренней службы Сергей Лукьянов в своей приветственной речи выразил уверенность в том, что сотрудники психологической службы сохранят и приумножат проверенные добрые традиции, а также приложат все усилия для дальнейшего профессионального роста и организации эффективного процесса сопровождения деятельности органов внутренних дел.

Полицейским психологам, образцово исполняющим свои обязанности, были вручены, благодарственные письма, ведомственные награды и почетные грамоты.

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Источник: 13.мвд.рф