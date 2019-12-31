Житель Саранска подозревается в краже кальянов

В Саранске был задержан мужчина, который подозревается в краже кальянов.

Подозреваемый, отдыхая в клубе, расположенном по адресу – улица Богдана Хмельницкого, украл со стойки два кальяна и скрылся. Сумма ущерба, который был причинен заведению, составила более 50 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в клубе, участковый уполномоченный полиции выяснил, кто причастен к совершению кражи. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Мужчина заявил, что намеревался оставить кальяны для себя.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф