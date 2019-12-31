Прокуратура Ельниковского района добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Ельниковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры указанного района совместно с представителем региональной инспекции труда установили, что заработная плата работникам ООО «Артис» выдается с нарушением установленных законодательством сроков, один раз в месяц. Форма расчетного листка работодателем не была утверждена, а сроки выплаты заработной платы не были установлены правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Кроме того, в повышенном размере не оплачивалась сверхурочная работа.

Также на упомянутом предприятии не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Работники не были обеспечены специальной одеждой и обувью, а также были допущены до исполнения должностных обязанностей без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра и без проведения вводного и первичного инструктажей на рабочем месте.

В отношении ООО «Артис» и его директора было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением трудового законодательства.

Также руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Читайте также о том, что житель Саранска подозревается в краже кальянов.

Источник: prokrm.ru