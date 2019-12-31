В Саранске иномарка сбила 27-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Саранске 27-летняя девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 30 декабря в Ленинском районе города. По предварительной информации, 23-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Полежаева совершила наезд на 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города. Медики диагностировали у девушки ушиб мягких тканей коленных суставов.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 35-летний водитель иномарки сбил 21-летнего парня.

Источник: гибдд.рф