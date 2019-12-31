Прокуратура Большеберезниковского района контролирует переселение граждан из аварийного жилья

В прокуратуре Большеберезниковского района прошло межведомственное совещание по вопросам реализации на территории района региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия».

В рамках указанной программы в следующем году будут расселены 2 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными. Расселению подлежат 20 жилых помещений, 42 проживающих в них человека.

В настоящее время в Больших Березниках завершается строительство многоквартирного дома №4 по ул. Ульяновская, предназначенного для переселенцев.

В ходе совещания были заслушаны представители районной администрации и застройщика, а также был осуществлен выход на строительную площадку дома, во время которого была оценена готовность объекта и качество выполненных работ.

Завершение строительства дома и реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья остается на постоянном контроле прокуратуры.

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Источник: prokrm.ru