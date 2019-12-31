В Ромодановском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 30 декабря на 19-м километре трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес», проявив невнимательность, врезался в автомобиль марки «Опель», который двигался в попутном направлении. После этого второе транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком марки КамАЗ.

В результате ДТП пострадали два 19-летних пассажира «Опеля». Один из пострадавших получил ушиб шейно-грудного отдела позвоночника, у второго участника аварии была диагностирована ушибленная рана правой височной области.

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Источник: гибдд.рф