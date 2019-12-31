Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили детей с новогодними праздниками

Сотрудники исправительных учреждений №№6 и 19 УФСИН РФ по Мордовии поздравили детей с новогодними праздниками.

В исправительной колонии №6 для детей сотрудников и работников был проведен новогодний утренник. Дети пели песни, танцевали, участвовали в конкурсах, а также приняли участие в веселом хороводе вокруг ёлки.

Представители общественных формирований ЛИУ-19, нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили на дому детей сотрудников и вручили им сладкие подарки.

Кроме того, представители ЛИУ-19 провели детский новогодний утренник с участием аниматоров.

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Источник: 13.fsin.su