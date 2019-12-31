Уполномоченный по правам ребенка Наталья Юткина навестила детей осужденных

Уполномоченный по правам ребенка при главе Мордовии Наталья Юткина в сопровождении врио заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Дмитрия Саблина посетила Дом ребенка при исправительной колонии №2.

Наталья Юткина поздравила детей и их мам с наступающими праздниками и вручила новогодние подарки.

Сотрудники Дома ребенка вместе с мамами и детьми показали гостям новогоднее представление с песнями, хороводами и играми.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su