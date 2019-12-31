В Саранске был задержан мужчина, угрожавший расправой работницам одного из местных магазинов

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал расправой работницам магазина.

Днём 30 декабря сотрудники Росгвардии получили сообщение о происшествии, произошедшем в магазине, расположенном в северо-восточной части Саранска. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что 45-летний гражданин, являющийся постоянным клиентом указанного торгового заведения, потребовал безвозмездно предоставить ему алкогольные напитки, заявив, что денег у него нет. Получив отказ, мужчина принялся угрожать двум работницам магазина жестокой физической расправой.

Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia