В 2019 году в мэрию Саранска поступило более 29 тысяч обращений

В нынешнем году в администрацию Саранска поступило 29332 обращения.

7341 обращение поступило от физических лиц, 8051 обращение направили юридические лица. Были оказаны муниципальные услуги по 12561 запросу физических лиц и 1379 запросам юридических лиц.

На протяжении текущего года также велся прием граждан по личным вопросам и главой городской администрации, и его заместителями, и руководителями структурных подразделений

В течение нынешнего года должностными лицами администрации Саранска было принято 812 граждан.

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Источник: adm-saransk.ru