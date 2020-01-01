В Саранске стали известны адреса домов, которые расселят в 2020 году

Реализация национальных проектов набирает обороты по всей территории Российской Федерации. Саранская администрация распространила информацию об адресах домов, расселяемых в 2020 году.

В наступившем году новые квартиры получат жители города, проживающие по адресам: ул. Гагарина, д. №20; ул. Т. Бибиной, д. №4, №6; ул. Гожувская, д. №7, №9, №11, №13; тер. Кирзавода, д. №2; ул. Центральная, д. №2; ул. Чехова, д. №21; ул. Полежаева, д. №187; ул. Кооперативная, д. №12, №18; ул. М. Расковой, д. №13; ул. Лихачева, д. №14, №16; ул. Студенческая, д. №3.

Процедура расселения граждан, проживающих в городе Саранске, будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Параллельно будет реализован региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания».

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