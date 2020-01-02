Наталья Юткина, уполномоченный по правам ребенка, навестила детей осужденных

Детей осужденных лиц навестила уполномоченный по правам ребенка при главе Мордовии Наталья Юткина. Это происходило в сопровождении ВРИО заместителя начальника УФСИН по Мордовии Дмитрия Саблина.

Дети проживают в доме ребенка при исправительной колонии № 2. Уполномоченный по правам ребенка вручила детям новогодние подарки и поздравила малышей и подростков, а также их мам с наступающими праздниками.

Обслуживающий персонал дома ребенка, дети, проживающие в учреждении, их мамы показали высоким гостям новогоднее представление. Звучали песни, стихи, проводились веселые игры и хороводы.

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