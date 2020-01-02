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Наталья Юткина, уполномоченный по правам ребенка, навестила детей осужденных

Наталья Юткина, уполномоченный по правам ребенка, навестила детей осужденных

Детей осужденных лиц навестила уполномоченный по правам ребенка при главе Мордовии Наталья Юткина. Это происходило в сопровождении ВРИО заместителя начальника УФСИН по Мордовии Дмитрия Саблина.

Дети проживают в доме ребенка при исправительной колонии № 2. Уполномоченный по правам ребенка вручила детям новогодние подарки и поздравила малышей и подростков, а также их мам с наступающими праздниками.

Обслуживающий персонал дома ребенка, дети, проживающие в учреждении, их мамы показали высоким гостям новогоднее представление. Звучали песни, стихи, проводились веселые игры и хороводы.

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