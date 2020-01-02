Прокуратура Большеберезниковского района контролирует переселение граждан из аварийного жилья

Межведомственное совещание состоялось в прокуратуре Большеберезниковскового района. В нем рассматривались вопросы реализации на территории района региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия». С целью безусловного выполнения программы в 2020 году подлежат расселению 2 многоквартирных строения.

Речь идет о жилых домах, которые признаны аварийными в установленном порядке. Необходимо расселить 20 жилых помещений, в которых проживают 42 человека. Сейчас в Больших Березниках заканчивается возведение многоквартирного здания. Это дом № 4 на улице Ульяновской. Сооружение полностью предназначено для переселенцев. На совещании заслушаны представители застройщика и администрации района.

Все участники вышли на стройплощадку указанного дома. На месте оценена готовность жилья к постоянному проживанию людей и качество строительных операций. Сдача дома в эксплуатацию, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья – остаются на постоянном контроле прокуратуры.

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