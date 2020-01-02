Прокуратура Ельниковского района добивается устранения нарушений трудового законодательства

Прокурорские работники Ельниковского района взяли под свой контроль нарушения трудового законодательства РФ. Совместно с представителями инспекции по труду в регионе, сотрудниками прокуратуры выявлены вопиющие факты злоупотребления властью. Зарплата работникам ООО «Артис» выдается только один раз в месяц. Это является нарушением сроков, установленных законом.

Работодатель не утвердил форму расчетного листка, даты выплат заработанных денег не установлены правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым либо коллективным договором. Сверхурочные работы не оплачивались в повышенном объеме. Руководство не обеспечило работников спецодеждой, обувью. Люди допускались до исполнения обязанностей без прохождения обязательного предварительного медосмотра.

Не проводился первичный, а также вводный инструктаж на непосредственном рабочем месте. Прокуратурой в отношении директора ООО «Артис» возбуждено 6 дел о правонарушениях в сфере трудового законодательства. Ему внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении к ответственности лиц, допустивших подобные деяния.

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