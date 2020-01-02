Мужчина, угрожавший расправой продавцам, задержан в Саранске

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который угрожал расправой сотрудницам магазина города Саранска. Молодой человек требовал невозможного от продавцов, и поэтому испуганные женщины вынуждены были вызвать отряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии днем 30 декабря получили сообщение из одного из городских магазинов. Происшествие случилось в одном из саранских магазинов, находящемся в северо-восточном округе. Стражи порядка немедленно прибыли в указанное место. Здесь находился 45-летний гражданин, постоянный клиент заведения.

Покупатель требовал дать ему спиртные напитки без оплаты, мотивируя это тем, что денег у него сейчас нет. Когда продавцы отказали, мужчина стал угрожать двум сотрудницам магазина жестокой физической расправой. Гражданин задержан и передан полицейским.

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