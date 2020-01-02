Житель Саранска подозревается в краже кальянов

Полиция задержала жителя города Саранска. Мужчина подозревается в похищении кальянов. Молодой человек отдыхал в клубе. Заведение находится на улице Богдана Хмельницкого. Незаметно от персонала отдыхающий сумел украсть со стойки два кальяна и скрылся с ними.

Сумма ущерба, нанесенного заведению, позже была оценена экспертом и составила более 50 тысяч рублей. Участковый уполномоченный, вызванный в клуб, тщательно изучил записи с камер видеонаблюдения. Сразу же стало ясно, кто именно является похитителем.

Подозреваемый был задержан в самый короткий срок. Злоумышленник заявил, что он давно хотел стать владельцем кальянов и лично пользоваться своим приобретением. По факту воровства возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина не отрицает. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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