В Саранске отменили субботние ярмарки 4 января

На всей территории города Саранска 4 января отменили традиционные ярмарки выходного дня. В администрации города сообщили, что базары должны были расположиться: на ул. Веселовского между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг», ул. Косарева в районе жилых домов №№ 76, 78, 80, в Луховке и на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей № 26».

Саранская администрация заверила, что последующие ярмарки по реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции обязательно состоятся 11 января 2020 года. Для продавцов будут оснащены следующие городские площадки:

ул. Веселoвского между МУК «Дoм культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»; ул. Косaрева в рaйоне жилых домoв №№ 76, 78, 80; ул. Гaйдара в районе жилoго домa № 6; ул. Энгельсa в районе МOУ «Лицей № 26».

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