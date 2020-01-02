В Саранске пройдёт благотворительный «Рождественский забег OCR-junior»

Спортивно-развлекательное благотворительное мероприятие «Рождественский забег OCR-junior» планируется провести 11 января 2020 года. Забег состоится на городском стадионе «Мордовия Арена». Информация об этом поступила от центра спорта «Старт». Мероприятие курирует фонд благотворительности «Должны смеяться дети».

«Рождественский забег OCR-junior» представляет собой командное преодоление полосы препятствий на время. Участниками стартов могут быть воспитанники детских домов и школ-интернатов, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в учреждениях социального обслуживания Мордовии.

Параллельно с самой гонкой для ребят будут организованы розыгрыши подарков и призов. Жители Саранска приглашаются организаторами прийти на мероприятие и поддержать участников. Вход для зрителей будет свободный. Начало гонки — в 11:00.

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