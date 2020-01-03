Лже-банкир украл с карты жителя Мордовии 48 тысяч рублей

В Ельниковском районе правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту воровства денежных средств из банковской карты местного жителя. Уголовное преступление совершалось в декабре 2019 года. Мошенник работал по традиционной схеме. Позвонив владельцу карты, злодей представился банковским служащим.

Вор рассказал потерпевшему, что в данный момент кто-то пытается снять с его аккаунта всю имеющуюся сумму накоплений. Чтобы защитить деньги, следует заблокировать карту. Владелец беспрекословно выполнил все поручения грабителя. Человек сообщил все данные, которые потребовал аферист.

В результате с его карты сразу же исчезли 48 000 рублей. Сейчас полицейские выясняют личность злоумышленника и принимают меры к задержанию преступника. Информацию сообщили в МВД республики Мордовия.

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