Неработающим пенсионерам Саранска и всей Мордовии повысили пенсию в 2020 году

Начиная с 01.01.2020, страховые доли пенсионеров, которые уже не работают, индексируются на 6,6%. Подобное повышение осуществляется на всей территории России, в том числе в Мордовии. После того, как произойдет индексация, величина фиксированных выплат и размер коэффициента пенсии, из которых состоит страховая пенсия, поднимутся до уровня 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

Для каждого конкретного пенсионера добавка варьируется в пределах получаемой пенсии. У кого сумма пенсии 7 000 рублей, выплата поднимется на 462 рубля. Если пенсия 12 тысяч рублей, добавка составит 792 рубля. Пенсионный фонд России подсчитал, что индексация затронет 32 миллиона отечественных неработающих пенсионеров.

Выплаты для тех пожилых людей, которые уйдут на заслуженный отдых на протяжении 2020 года, также будут повышены на все пропущенные индексации. Информация предоставлена сайтом Пенсионного фонда России.

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