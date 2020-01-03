В Саранске отметили Новый год

Веселые праздники встречи 2020 года состоялись во всех микрорайонах города Саранска в ночь с 31-го декабря на 1-е января. Городские спонсоры позаботились, чтобы везде для граждан прогремел праздничный салют. Первый фейерверк состоялся в центре города. После этого небо расцвело красочными огнями на Юго-Западе, Светотехстрое, Химмаше.

Новогодние залпы не смолкали и после полуночи. Счастливые жители города, гости Мордовии, туристы и отдыхающие то и дело устраивали в небе самостоятельные представления. Встреча Нового года прошла по запланированному сценарию. Не состоялся лишь один пункт торжества. Не было традиционного выступления главы Мордовии на Советской площади.

По сценарию, выход Владимира Волкова республика ожидала за несколько минут до запуска фейерверка. Но глава региона так и не появился на праздничной сцене. От его имени все население республики поздравили глава правительства региона Владимир Сушков, мэр Саранска Петр Тултаев, председатель государственного собрания РМ Владимир Чибиркин, сенатор от РМ Сергей Кисляк.

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