Школьники Саранска поборются за кубок по хоккею с шайбой

Кубок городского округа по хоккею с шайбой стартует в Саранске, начиная с 3-го января 2020 года. Соревнования для детей и подростков, организованные властями региона, продлятся три дня. Увлекательные хоккейные баталии будут кипеть до 5-го января.

За звание лучших хоккеистов в этот период будут бороться десятки юных спортсменов Мордовии. Возраст молодых людей, установленный правилами, должен быть от 2005 до 2010 годов рождения.

Хоккейные турниры будут проводиться на нескольких городских площадках Саранска. Уже готовы ледовые арены в школах: № 28 на проспекте 70 лет Октября и ДЮСШ № 1 на улице Лесной. Соревнования начинаются в 11 часов.

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