Мэр Саранска: «Давайте чаще улыбаться друг другу»

Глава администрации города Саранска Петр Тултаев на совещании в мэрии подвел итоги прошедшего года. Градоначальник обратился ко всем жителям столицы региона и своим подчиненным. «Каждому жителю нашего прекрасного города желаю крепкого здоровья. Пусть у всех вас будут живы и здоровы родные, близкие люди. Предлагаю всем чаще улыбаться друг другу. Давайте будем проявлять чуткость, будем приветливее и добрее», — сказал городской глава.

Петр Тултаев также официально поздравил всех с Новым годом. «Трудности нас не пугают. Мы работаем и продолжаем наводить порядок во всех дворах нашего города. Будем ремонтировать дороги, открывать новые школы и детские сады. Администрация Саранска приложит максимум усилий по завершению реконструкции и строительства объектов, особо значимых для граждан города Саранска», — сказано в обращении мэра.

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