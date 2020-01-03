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Мордовские девятиклассники 12 февраля пройдут итоговое собеседование

Мордовские девятиклассники 12 февраля пройдут итоговое собеседование

На 12 февраля 2020 года мордовским девятиклассникам назначено итоговое собеседование. Оно будет одним из условий допуска к главному государственному экзамену для выпускников школ. Собеседование оценивается по системе «зачет-незачет». Приказ Министерства просвещения Российской Федерации гласит, что сдача ИС назначается на 12 февраля. Официальный день сдачи – вторая среда месяца.

В том случае, если школьник провалил собеседование либо по уважительной причине не прибыл на него, предусмотрено две попытки повторной пересдачи: 11 марта и 18 мая. Для одного человека выделяется только 15 минут. Участники собеседования с ограниченными возможностями, дети-инвалиды пользуются льготами. Для них продолжительность сдачи увеличена до 30 минут.

Собеседование складывается из 4-х частей: прочтение текста вслух, пересказ текстового отрывка с привлечением дополнительной информации, монолог, диалог с экзаменатором. Готовиться можно 1-2 минуты. Так у детей проверяется навык спонтанной речи. Минимум для получения зачета – 10 баллов, максимум – 19 баллов. Для участия в итоговом собеседовании школьники подают заявление и согласие на обработку персональных сведений.  

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