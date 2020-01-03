Лыжник Мальцев, выступающий за Мордовию – четвёртый на «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневная гонка «Тур де Ски» проходит в эти новогодние дни на заснеженных склонах итальянского города Тоблаха. На первые январские дни в рамках турнира запланированы женские и мужские гонки преследования на дистанции 10 и 15 км классическим стилем.

Мордовский спортсмен Артем Мальцев прибыл к финишу четвертым. Среди мужчин первым стал россиянин Александр Большунов. Второе место занял тоже россиянин Сергей Устюгов. Замыкает тройку призеров финский гонщик Иво Нисканен.

В общем зачете «Тур де Ски» после четырех гонок лидирует Александр Большунов. Лидер турнира опережает Сергея Устюгова всего лишь на 16 секунд. Третьим является норвежец Йоханнес Клебо. Мордовский спортсмен Артем Мальцев за три гонки до завершения тура устойчиво демонстрирует восьмой результат.

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