Росгвардия докладывает, что новогодняя ночь в Мордовии прошла без происшествий

Ночью с 31 декабря на 1 января бдительную службу в городах и населенных пунктах Мордовии несли сотрудники полиции, Росгвардии, других экстренных служб быстрого реагирования. Для обеспечения безопасности мирных граждан только от национальной гвардии было задействовано около 200 бойцов.

Особо контролировалось место проведения фейерверка в центре Саранска. Только закончилось пиротехническое шоу, инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, кинологи ЦКС МВД тщательно проверили всю местность вокруг салютных пусковых установок. Операция проводилась с целью выявления неразорвавшихся зарядов.

Заранее началась подготовка правоохранителей к новогодней ночи. Места массовых гуляний обследовали кинологи МВД с собаками. Поработали саперы ОМОН войск национальной гвардии. Специалисты констатировали: «Все задачи, возложенные на личный состав территориального управления Росгвардии, полностью выполнены».

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