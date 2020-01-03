Гаишники будут проверять водителей Мордовии по-новому

Поправки в правила движения на автодорогах нашей страны вступили в законную силу в Российской Федерации. Речь идет об уточнении перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства сотрудникам ГИБДД, дежурящим на дороге.

Постановление об этом уже опубликовано на официальном сервисе правовой информации МВД. Полис ОСАГО, предоставляемый теперь для проверки, можно показывать как в виде бумажного носителя, так и в форме электронного документа.

Водитель вправе продемонстрировать инспектору ГИБДД цифровой вариант документа с экрана планшета либо смартфона. Сотрудник полиции, в свою очередь, может в любой момент проверить факт заключения водителем договора обязательного страхования. Для этого сотруднику ДПС необходимо запросить информацию в автоматизированной системе.

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