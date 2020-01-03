В Саранске пройдет День здоровья

В Саранске служащие городской мэрии организовали досуг своих земляков в период новогодних каникул. Работники администрации столицы Мордовии позаботились о веселом празднике хорошего настроения, здоровья и спорта для всех горожан. Главная цель общегородского дня здоровья – оторвать жителей Саранска от обильного застолья, интернета, телевизора. Такой день по традиции проходит во время зимних каникул.

Организаторы продумали оздоровительную программу так, чтобы на празднике нашлись спортивные состязания по интересам детей и взрослых. Будут проводиться мероприятия по катанию на лыжах, коньках, угощение горячим чаем, кофе, наваристой кашей. Запланирована анимационная программа для маленьких участников. Рекорды здесь – не главное. Преследуется цель получения заряда здоровья и положительной энергии.

День здоровья для жителей Саранска состоится 5 января. Свое мероприятие планируется в каждом районе города: в парках Пролетарского и Ленинского районов, на катке по ул. Гожувской в Октябрьском районе, на стадионе «Жилищник» и на катке на площади по ул. Коваленко. Начало мероприятий — в 12:00.

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