Саранск примет всероссийский футбольный турнир «Победа»

Столица Мордовии город Саранск с 8 по 12 января примет всероссийский футбольный турнир «Победа». Соревнования для детских команд состоятся в футбольно-легкоатлетическом манеже. Спортивное мероприятие проводится для юных футболистов 2007 года рождения. Футбольные сражения посвящены 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

За чемпионские звания в Саранске поборются 12 команд со всей Российской Федерации. Заявки на участие подали: Нижнекамск, Пенза, Ульяновск, Череповец, Иваново, Бугульма, Нижний Новгород, Рузаевка, Саранск. Главная футбольная школа Мордовии, нижнекамский «Нефтехимик», нижегородские «Радий» и ДЮСШ Рузаевки выставят на турнир по два состава. Таким образом, общее число команд вырастет до 16.

«Юные футболисты из Саранска проведут все встречи под руководством Владимира Рокунова и Никиты Асташкина», — сообщили в Центре подготовки юных футболистов Поволжья «Мордовия». Расписание всех матчей турнира его организаторы планируют обнародовать в ближайшие дни.

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