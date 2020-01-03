Госдолг Мордовии сократился на 10%

На протяжении 2019 года общая сумма государственного долга Мордовии сократилась на 10%. Заявление прозвучало от министра финансов РМ Алексея Симонова. Чиновник сообщил о планах на новый финансовый год. Бюджет Мордовии на 2020 год сформирован с профицитом в 2 млрд 91 млн рублей. Доходная часть составляет 42 млрд 920 млн рублей, расходная — 40 млрд 829 млн рублей. На соцсферу направят 62% средств.

Значительные суммы бюджетных средств будут перечислены на продолжение строительства школ в селе Дракино Торбеевского района и в селе Аксеново Лямбирского района. Продолжится возведение новых детских садов, поликлиники Республиканского онкодиспансера, хирургического корпуса Детской клинической больницы. Для поддержки республиканского дорожного хозяйства направляется 5 млрд 580 млн рублей, сельского хозяйства — 2 млрд 77 млн рублей.

На 01.12.2019 госдолг Мордовии составлял 51 млрд 988 млн рублей. Сумма госдолга будет сокращаться ежегодно и к 2025 году уменьшится в 1,5 раза. В 2020 году на погашение госдолга планируется направить более 2 млрд рублей. В 2020 году Мордовия намерена взять в кредит 9,4 млрд рублей — в целях погашения долговых обязательств.

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