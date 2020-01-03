Пьяный житель Саранска завел машину собутыльника и приехал домой

После бурного застолья в Саранске случилось происшествие, абсурдное по своей сути. Житель города выпивал дома у товарища. Прилично набравшись, побратимы попрощались. Через некоторое время 31-летний гражданин обнаружил пропажу личного автомобиля ВАЗ-2110. Хозяин вызвал полицейских и все рассказал.

Полицейские провели расследование. Выяснилось, что после застолья товарищ владельца «десятки» скрытно взял ключи от «Лады». Выйдя во двор, побратим завел машину и спокойно уехал домой. Теперь в отношении любителя чужих транспортных средств возбуждено уголовное дело.

Угонщика обвиняют в неправомерном завладении чужим автомобилем либо другим транспортным средством без цели хищения. Пресс-служба регионального МВД заявляет: «Угоны, воровство машин в Мордовии случаются каждую неделю. Осуществление преступного замысла часто становится возможным из-за халатности самих владельцев».

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