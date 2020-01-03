Туманом накроет всю Мордовию

Мордовские службы спасения распространили оперативное предупреждение на 3 января. Как прогнозируют синоптики, сегодняшняя положительная температура будет сопровождаться плотным туманом. Подобное явление погоды почти всегда заканчивается нехорошими последствиями. Дороги Мордовии являются зоной особого риска.

При интенсивном тумане и температуре воздуха около нуля водителям транспортных средств и пешеходам необходимо проявлять крайнюю осторожность на дорогах. Видимость в таких условиях составляет не более 500-1000 метров. Неприятная особенность этого времени года – гололед, при котором риск ДТП и травматизм сильно повышаются.

В субботу, 4 января, слегка подморозит. На протяжении суток температура окружающего воздуха будет −5...0 °С. Зима все-таки напомнит о себе незначительной метелью и снегопадом. На всей территории Мордовии ожидается юго-западный ветер интенсивностью 7-12 метров в секунду.

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