В Саранске завершена специальная операция – мужчина спасен от суицида

В районе Светотехстрой Саранска наконец-то завершилась спасательная операция. В течение нескольких часов мужчина угрожал всем окружающим выпрыгнуть с 6-го этажа. Сегодня, 3 января, ранним утром он разбил окно квартиры, вышел на карниз, ухватился руками за раму. Так человек простоял более 6 часов.

Сотрудники МЧС, прибывшие по вызову, на земле развернули специальный «куб жизни». Где-то около 14 часов дня психологу МЧС вместе с сотрудником полиции с трудом удалось уговорить буйного гражданина не совершать непоправимый поступок и спуститься из окна в квартиру.

«Героем» шумного саранского утра оказался 38-летний житель городского района Химмаш. Полицейские передали спасенного мужчину врачам скорой помощи, которые его отвезли в психиатрическую лечебницу. Сотрудники МВД по Мордовии выясняют все обстоятельства данного происшествия.

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