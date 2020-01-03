Неизвестный украл из магазина Саранска шесть банок икры лосося

Полицейские Саранска разыскивают вора, похитившего шесть банок лососевой икры в преддверии Нового года. Средь бела дня злоумышленник украл деликатесный товар в магазине поселка Ялга. Это случилось в период с 11:10 до 11:25. Его не остановило даже наличие камер видеонаблюдения.

Сумма причиненного магазину ущерба составила более 4000 рублей. Сотрудники органов правопорядка призывают граждан Мордовии помочь установить личность разыскиваемого преступника.

Приметы злоумышленника: рост 170-175 см, на вид 25-30 лет. Телосложение – среднее, был одет в черные брюки и черную куртку. Сверху был повязан шарфом фиолетового цвета. На голове носит белую шапку. Полицейские ждут звонков на телефоны: 8 (8342) 29-77-91, 29-77-88 или 02.

Также читайте о том, что в Саранске завершена спецоперация, мужчина спасен от суицида.