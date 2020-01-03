В Мордовии для школьников провели новогоднюю экскурсию

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранителями организована новогодняя экскурсия. В ней приняли участие ученики Кривозерьевской общеобразовательной средней школы. Дед Мороз, сотрудник в погонах, подарил каждому несовершеннолетнему заслуженные сладкие подарки. Экскурсия прошла в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД по РМ.

Стражи порядка объяснили несовершеннолетним их права и обязанности. Полицейские много рассказали о мерах уголовной, административной ответственности за совершение различных преступлений и правонарушений. Сотрудники МВД показали на практических примерах, какие виды правонарушений чаще всего встречаются в подростковой среде и возможные пути решения сложных ситуаций.

Ребята узнали о предназначении ЦВСНП, специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Школьников просветили, зачем созданы воспитательные колонии для несовершеннолетних детей, также они ознакомились с центром временного содержания. Мероприятие завершилось тем, что учащиеся поблагодарили организаторов за познавательную встречу и сделали несколько фотографий на память.

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