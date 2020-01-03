Нетрезвый водитель, лишенный прав, задержан в Мордовии за рулем

Местные жители из поселка Ромоданово в Мордовии около полудня второго января сообщили о странном случае дежурному экипажа вневедомственной охраны. Люди предположили, что по населенному пункту опасно передвигается автомобиль с нетрезвым водителем за рулем. Росгвардейцы немедленно передали информацию работникам ДПС и самостоятельно организовали розыск указанной иномарки.

Через некоторое время они нашли на дороге разыскиваемый автомобиль. За рулем машины находился 36-летний житель районного центра Ромоданово. Внешние признаки указывали на его нетрезвое состояние. Сотрудники Росгвардии проверили водителя по базам данных МВД Мордовии.

Оказалось, что ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Срок его наказания еще не завершился, а он уже без прав управляет автомобилем. Для дальнейшего разбирательства нарушитель передан сотрудникам отдела МВД России по Ромодановскому району.

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