Казаки-кадеты Мордовии готовятся к соревнованиям

Казаки-кадеты, участники поисково-патриотической дружины «Казачок» МОУ «Лямбирская СОШ № 2», провели тренировочные сборы. Тренировки проходили на базе СОШ № 2 в Мордовии 3 января 2020 года.

Ребята занимались вместе с наставниками Андреем Голяковым и Сергеем Козловым. Группа вела подготовку к соревнованиям между казачье-кадетскими классами. В рамках Всероссийского казачье-кадетского слета мероприятия пройдут на базе Свято-Троицкого мужского монастыря. Храм расположен в селе Чуфарово Ромодановского района РМ.

Подготовка кадетов осуществлялась к различным этапам состязаний: знания по истории, тактическая медицина, фехтование, огневая подготовка, топография, ориентирование на местности, снаряжение магазина, сборка, разборка ПМ и АК. Завтра кадеты проведут повторные тренировочные сборы. Они состоятся на базе МОУ "Саловская СОШ". Там все участники закрепят полученные знания.

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