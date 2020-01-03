В Саранске пройдет III тур Кубка Федерации ПФО по хоккею

В Саранске в период 7-9 января пройдет III тур Кубка Федерации ПФО по хоккею. Столица Мордовской Республики в этот раз будет принимать на льду молодых хоккеистов до 11 лет. Информация получена от республиканского министерства спорта, молодежной политики и туризма.

На турнир приедут известные российские команды: «Ястребы» из Йошкар-Олы, «Торпедо» из Ижевска, «Бобры» из Заречного. Покажет свое мастерство также местная команда «Мордовия» из Саранска.

Во втором туре команда СШОР по хоккею среди юношей 2009 года рождения заняла второе место.

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