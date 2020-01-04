Ветер и слабая метель: прогноз погоды в Саранске на 4 января

По сообщениям мордовской ЦГМС, в субботу, 04.01.2019 в Саранске ожидается облачная погода с прояснениями. Местами может срываться небольшой снег, снег с дождем, слабая метель. На отдельных участках загородных автомобильных дорог гололедица.
Четвертого января температурные характеристики в Саранске и всем мордовском регионе будут следующими:
Штормовое предупреждение, действующее на территории Мордовской Республики вчера, 3 января, сегодня следует считать утратившим свою силу.
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