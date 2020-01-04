Ветер и слабая метель: прогноз погоды в Саранске на 4 января

По сообщениям мордовской ЦГМС, в субботу, 04.01.2019 в Саранске ожидается облачная погода с прояснениями. Местами может срываться небольшой снег, снег с дождем, слабая метель. На отдельных участках загородных автомобильных дорог гололедица.

Четвертого января температурные характеристики в Саранске и всем мордовском регионе будут следующими:

температура утром –1°С, днем –5...0°С, вечером –1°С, ночью -1°С;

давление 740 мм. рт. ст.;

ветер юго-западный 7-12 м/с;

видимость на всех трассах региона хорошая.

Штормовое предупреждение, действующее на территории Мордовской Республики вчера, 3 января, сегодня следует считать утратившим свою силу.

Также читайте о том, что стало известно имя саранского «прыгуна».