Первым ребенком 2020 года в Саранске стала девочка Софья

Девочка на фото – первый ребенок, появившийся на свет в Саранске в 2020 году! Ее зовут Соня, она родилась в ночь с 31 декабря на 1 января в 2 часа 2 минуты. Вес малышки 3,4 кг, рост 50 см. Ее мама, Надежда Котлягина, ожидала, что дочь появится 4 января.

Семья сидела за новогодним столом, вдруг перед боем курантов у женщины резко отошли воды и ее срочно отвезли в Республиканский перинатальный центр. Роды прошли хорошо. Софья является вторым ребенком Надежды и ее мужа Евгения. В семье растет мальчик Родион, которому 2 года. Братик уже знает, что у него появилась сестричка. Он очень ждет ее и готов во всем помогать родителям, ухаживая за малышкой.

В саранском родильном доме микрорайона Химмаш первенец 2020 года родился 1 января, в 13:40. Это тоже девочка Аня. Ее родила молодая мама Ольга Аверьянова из села Рождествено Ичалковского района. Оле и ее мужу Ивану Анна тоже преподнесла сюрприз. Родители ожидали ее появление на свет 2 января, но она родилась в первый день нового года. В добрый жизненный путь, малыши!

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